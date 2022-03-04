落馬洲隔離設施可供1.1萬床位　《緊急法》豁免工地受港法律限制

疫情嚴峻，發展局覓地增建社區隔離及治療設施，政府今日(4日)表示位於落馬洲河套區的援建項目正全速推展。相關工程由中建科工集團負責，可提供約1,000個床位的應急醫院和約10,000個床位的社區隔離及治療設施。由於疫情危急，工程已行使《緊急法》授權豁免工地範圍內有關人員及物資，免受本港特區相關法律的限制。

港府表示，為了在短期內增加香港的社區隔離及治療設施，在中央支持下於9處地點開展有關工程。而落馬洲河套區的援建項目正爭分奪秒進行。

兩地工程人員經深入討論後同意在落馬洲河套區邊境地區建設臨時橋樑連接深圳邊境，讓工程人員和物資可以最短時間，點對點經臨時橋樑進出落馬洲河套的圍隔工地和深圳邊境，這對盡早完成工程至為重要。

就此，政務司司長認同工程在管控疫情的必須性，行使《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》下的授權，就圍隔工地範圍內的援建工程及有關人員及物資，豁免其受香港特區相關法律的限制，讓各方面的支援及資源急速到位，使工程可迅速進行，讓承建商盡快完成這急不容緩的工程。

臨時橋樑將在工程完成後拆卸。發展局、保安局及相關部門會在確保邊境保安下提供所需的協助，讓應急醫院及相關設施可盡快建設完成。