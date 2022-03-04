天水圍青衣沙田九龍城4廈完成圍封　揪872初步個案

政府昨日(3日)引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，作出限制與檢測宣告(下稱「相關宣告」)，自昨日下午起限制在元朗指明「受限區域」(即元朗天耀(二)邨耀泰樓，其間約1,320名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現232宗初步個案和23宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪648戶，當中53戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

青衣美景花園第6座上午約11時完成圍封，約540名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現39宗初步個案；而在230戶當中，8戶在過程中沒人應門。另外，沙田乙明邨明耀樓同日中午12時完成強檢，約2,600人接受檢測，當中發現371宗初步個案和32宗檢測結果為不確定的個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約1,220戶，當中100戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

同日，九龍城德朗邨德瑩樓中午約12時完成強制檢測行動，約1,503名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現230宗初步個案和40宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約870戶，當中117戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。