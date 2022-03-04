康復10日始收電子手環兼要求隔離　安老院職員斥政策離地兼無理

本港安老院舍成爆疫重災區，不少護理員確診後自我隔離後康復，並回到工作崗位繼續照顧長者。然而，東網今日(4日)接獲有安老院負責人投訴，指安老院有逾10名職員先後確診，惟日前4名早已康復的護理員突然收到政府派出的電子手環，並要求她們立時在家檢疫14天不得工作，否則會被檢控，形容在人手不足下仍要應付政府的「愚策」，加劇安老院負擔。東網正向衞生防護中心查詢，正待回覆。

「最早嗰位員工2月12日已經陽性，之後自己好返已經再做緊嘢，點知3月1號收到手帶要佢隔離14日，真係好離譜！」一間安老間的負責人張女士(化名)向東網投訴，指院舍職員日前收到政府的居安抗疫令，要求4名職員立即戴上電子手環及在家隔離14日。她直指該政策「離地」，皆因該批員工早在2月12日至14日期間確診，她們去政府的檢測中心做核酸檢測後，已拖足10日才收到陽性結果，期間她們已主動居家隔離並已康復，快測確定為陰性後已返回工作崗位。

張指，如今政府由檢測至派電子手環用了足足20日 ，而員工康復後10日後才收到政府要求，實在不可接受，而政府相關人員更警告職員必須戴手環在家隔離不准工作，否則會被檢控。她對此深感無奈，疫情下職員盡忠職守，即使染疫康復後亦會繼續工作，惟政府卻愚弄康復者並要求隔離，實在可笑。她向相關部門反映及投訴均不得要領，直言擔心員工犯法，不知所措。

根據衞生署資料，進行「居安抗疫」人士於檢疫期必須留在居所中，並佩戴電子手環。他們需定期檢測身體狀況，包括每天量度體溫兩次；在指定日子自行進行快速抗原檢測(密切接觸者須另外在第12天於社區檢測中心進行病毒檢測)及遵照衞生署制訂的其他家居檢疫指引。