疫下商戶辛苦經營　中電允餐飲零售中小企延交兩個月電費

新冠肺炎大爆發，市民足不出戶，市面變得冷清，店舖營商環境受衝擊。中華電力有限公司今日(4日)再度推出「中小企延繳電費計劃」，容許餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費兩個月，並與多個社福機構及社區夥伴合作，向低收入家庭、獨居和雙老長者及弱勢社群提供物資支援。

中電表示，餐飲業及零售業的中小企客戶，可由下周一(7日)起於網上申請延期繳付電費，成功獲審批客戶可延期兩個月繳付最多3期電費，即今年3月至5月需繳付的電費，可延期至今年5月至7月繳交。

另外，中電亦與多間社福機構及社區夥伴推出一系列措施，冀為有需要人士提供適切支援，當中包括與九龍樂善堂合作，向1,000個低收入家庭派發200港元電子食物券，讓相關家庭可於網上平台購買食物。同時，4間中電有「營」飯堂因疫情須暫停堂食及外賣服務，飯堂改為免費派發5,500張飯券予飯堂使用者。

中電義工隊透過香港明愛、香港路德會及香港聖公會，向獨居和雙老長者派發4,000個福袋，提供外科口罩、食物和日用品。中電亦向全港社區抗疫連線捐出200萬港元，用以購買一萬套個人防護裝備及其他物資，供「18區抗疫愛心隊」義工在社區進行抗疫工作時使用。