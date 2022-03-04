上班時間大鬧港鐵　女子除罩播毒　口水抹車門旁人側目

本港新冠疫情嚴峻，並非每名市民都可在家工作，不少人仍要每日乘車上班。今日(4日)網上瘋傳一段短片，一名身穿灰色格仔大衣的中年女士，今早上班時間於九龍塘港鐵站大鬧車廂，只見她單腳跨出月台，另一腳則站在車廂內「佔領」一輛已打開車門的列車。她其後竟然當眾脫下口罩，不停用手抹向自己的口和鼻，繼而將分泌物及黏液等一次又一次地抹向列車門。當時正值早上繁忙時間，有數名港鐵職員圍着該女士並阻止乘客靠近，惟未有靠近或阻止該女士的行為。

大批乘客被迫滯留月台，港鐵職員不停以手勢呼籲各人離開，期間有乘客大罵「個個返工時間你喺度搞三搞四，你最好嘅解決方法就係跳落路軌啊！」而港鐵就廣播「請乘客到另一月台轉車」，該短片未有交代結局，惟已引來市民嘩然。

其後有另一條短片流出，由乘客從車廂內拍攝。影片顯示該女子雖已停止抹口水，惟依舊拉下口罩，與職員理論。期間無論車廂內或月台上的乘客都指着該女士破口大罵，粗口橫飛。有港鐵職員苦口婆心勸她離開車廂，又憂慮她跌倒，惟該女子並不領情，口中唸唸有詞謂「唔好咁多廢話啦，等警察嚟乜都幫我㗎喇！」當職員進一步勸喻並試圖邀請她離開車廂之時，她喝斥職員「唔好行咁埋，行遠啲，係咪想博我懵，係咪想做強姦犯啊？」而她在與職員理論期間一度用手機遮臉，惟面對四方八面的乘客喝罵時，不忘以粗口手勢回應。

東網正向港鐵了解，正待回覆。