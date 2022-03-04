36.8%受訪打工仔手停口停　團體促政府發放每月9000元津貼

新冠肺炎第5波大爆發，令百業蕭條，不少食肆甚至連鎖經營的店舖都暫停營業。有勞工團體今日(4日)公布就業問卷調查，發現共有36.8%受訪者指受疫情影響致「手停口停」，處於失業、放無薪假或停工。團體倡議望政府落實短期措施，增設失業或停工現金津貼，每月9,000港元，最長為期半年的援助；同時要推出更多再培訓課程。

團體於上月25日至28日進行疫下就業問卷調查，訪問了16,273位會員。結果顯示，19.3%受訪者仍處於失業狀態，17.5%受訪者正面對無薪假或停工；逾16%被訪工友更已失業或停工時間超過1年或以上；超過60%受訪者對就業前景不樂觀。

其中一名酒樓工作的工友Sally便表示，自農曆年前後疫情加劇，晚市需禁堂食後，她便被公司要求輪流半天工作，收入大減，公司其後更於2月中旬便暫停營業，自己亦被迫放無薪假至今。

不幸地，Sally上周自我檢測確診新冠肺炎，需在家居隔離，連帶兒子亦一同感染。她指自己家庭正處於水深火熱狀況，零收入的情況下仍需生計及支付租金，但政府推出的援助金則設多限制，亦擔心申請困難，現時感到非常無奈及無援。

調查亦顯示，超過63.1%受訪人士認為要「向停工、無薪假人士提供現金支援」，團體因此促請政府簡化抗疫基金申請程序及放寬申請資格；落實短期措施，應增設停工或失業現金津貼，每月9,000港元；協助失業人士轉業，長遠亦應建立失業保障制度。