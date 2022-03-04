3男涉刑毀飲品店　其中兩人判囚5個月及半年

飲品店「喜茶」位於沙田新城市廣場的分店，前年遭黑衣人大肆破壞。警方事後起訴7人刑事毀壞等罪，2人早前認罪被判更生中心令。餘下5人否認控罪，經審訊後，其中3人被裁定阻差辦公及煽惑他人刑事損壞罪成；剩下一對孿生被告則因身份辨認問題，被裁定刑毀及拒捕罪脫。裁判官崔美霞今日(4日)在九龍城裁判法院判刑時，指案情嚴重，3名被告行為令現場情況加劇惡化，及鼓勵他人使用暴力，判處其中2人監禁5及6個月，餘下一人則判處教導所令。

3名被告為王嘉城(19歲)，梁俊熹(19歲)和侯羿同(18歲)，均報稱學生。王嘉城和梁俊熹被控於2020年5月13日在沙田新城市廣場內，阻撓在正當執行職務的警務人員。崔官判刑時，指王在案發時張開雨傘，再用腳踢一名正在制服疑犯的警員，當時警員正被大批人包圍，被告行為鼓勵他人介入及使用暴力，令現場情況加劇惡化。崔官認為案情非常嚴重，阻嚇性刑罰是合適的，但接納早前所索取的背景及勞教中心報告，被告對犯案感後悔，重犯機會低，故判處即時入獄6個月。

就被告梁俊熹，崔官指他案發時曾遞雨傘給王，其後亦行近警員及手部有所動作，惟梁在報告中仍堅持自己沒有阻礙警員的意圖，對裁決感到失望，雖然有悔意，但梁的悔意亦僅僅是對其父母；崔官認為梁欠缺悔意，判他即時入獄5個月。辯方其後為梁申請保釋候訴，崔官考慮後，批准梁以1萬港元保釋，期間不准離港及須每星期到警署報到2次。

被告侯羿同則被控煽惑他人作出刑事損壞。崔官指報告顯示侯自2019年起確診抑鬱症，而他的父親居於內地，其自小由母親照顧，惟侯在報告中仍堅持自己只是開玩笑。崔官重申不接受侯開玩笑一說，指侯在Whatsapp群組提醒他人攜帶工具和告知警員布防情況，侯使用Whatsapp鼓勵他人刑毀，罪行嚴重，最終接納報告建議，判處教導所令；侯亦嘗試申請保釋，以等候上訴，惟保釋申請被拒。

案件編號：STCC1386/2021