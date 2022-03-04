涉店舖盜竊及露下體　停職女警否認控罪　案件今開審

一名女警在被指於店舖偷竊名牌圍巾及朱古力後，涉嫌在停職調查期間再犯，更攜帶𠝹刀威嚇咖啡連鎖店店員，要求店員允她以樂高(Lego)積木兌換店內暖杯，否則自殺。女警其後又涉嫌到百貨公司偷取背包而被保安截查時，突然拉高裙子露出陰部。該女警事後被控盜竊、管有攻擊性武器及在公眾地方的猥褻行為罪，她今天(4日)在觀塘法院否認控罪，案件開審。

48歲女被告劉潔兒共涉兩案，被控4項盜竊罪、1項管有攻擊性武器罪及1項在公眾地方的猥褻行為罪。控罪指她在2020年12月17日，在觀塘創紀之城五期apm內的Twist店舖，偷竊1條Gucci藍色圍巾及1條Gucci黑色圍巾，合共價值5,513港元；又在同月26日，在Godiva店舖內偷竊1盒片裝黑朱古力、1盒Cube松露朱古力及2盒松露朱古力，合共價值2,666港元。另她再被控於2021年6月26日，在牛頭角MegaBox內的星巴克咖啡店，偷竊1個不銹鋼水杯及2杯摩卡咖啡，總值304港元，以及管有1把𠝹刀，意圖將其作非法用途使用；並於永旺百貨內偷竊1個黑色背囊，總值824港元，及猥褻暴露她的陰部。辯方呈上有關報告指被告已患有重度抑鬱及幻聽等精神問題多年，將爭議被告的警誡供詞及犯罪意圖。

雙方同意事實指於前年12月17日，Twist的副經理點貨時發現涉案圍巾被盜，於是翻看閉路電視及報警。同月26日，該副經理發現被告在店外排隊等候，遂聯絡警方。警員上前截查被告時，發現其袋中有多盒Godiva朱古力，其中4盒並沒有付款，於是拘捕被告。被告後在去年6月26日晚上因停職要求而到秀茂坪報到，及後她往MegaBox內的星巴克咖啡店。店員留意到被告情緒化，被告要求兌換店內暖水杯，且掏出一把𠝹刀及兩包樂高積木放在收銀枱，要求店員讓她以積木兌換暖水杯。被告又拿起𠝹刀揮舞，把刀放到頸並指「今日你要比我果個杯，否則我就自殺」，店員最終將一個白色及粉紅色的不銹鋼水杯交給被告。被告再要求店員把兩杯摩卡咖啡倒入她的一個黑色水樽，其後拿起積木，沒有付款便離去。

被告同日稍後再到永旺百貨，店內保安看見被告只替2固背包付款，其購物車內一個背包卻沒有付款。保安上前截停被告，被告變得情緒化，又從購物袋中拿出沒有付款的背包，然後突拉高裙子，暴露其私處，被告當時並沒有穿內褲。被告後又掏出𠝹刀，威脅會自殺，保安於是警告被告若不停止，便會報警，被告於是把刀放回袋中後離去。被告於同年7月再被捕。

案件編號：KTCC 1158､1159/2021