第5波疫情肆虐,近日網傳「連花清瘟膠囊」較必理痛更快紓緩病毒帶來的發燒症狀,導致掀起搶購潮。有團體原定今日(4日)中午12時起開放網上申請,供市民領取「連花清瘟膠囊」。惟東網記者依時登入網站,發現網站提示未能開啟表格「This file might be unavailable right now due to heavy traffic」(由於流量過大,此文件現在可能不可用)。

「全港社區抗疫連線」在其社交專頁發文,指明白市民很想成功報名取得「連花清瘟膠囊」,惟登記表格人數太多超出負荷,正在努力解決問題,呼籲市民體諒,並暫停進入網站。