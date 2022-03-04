古洞北新發展區申建9220伙公屋　料2026年落成

早前施政報告提出發展北部都會區，當中古洞北及粉嶺北新發展區終於有公營房屋有望落成，料可提供逾9,000個單位。房屋委員會今日(4日)向城規會提交申請，將會申請把新界古洞北新發展區第19區略為放寬地積比率及建築物高度限制，以作公營房屋發展。該土地擬議總樓面面積達42.93萬平方米，擬議地積比率為6.25，預料可提供一共9,220個單位，而首批居民最快料可於2026年入住。

房委會今日向城規會提交申請，據申請文件所示，日後該土地的擬議住用總樓面面積可達38.46萬平方米，並建議將地積比率放寬至約5.6；而擬議非住用總樓面面積則可達5.47萬平方米，地積比率放寬至約0.65。幢數方面，非住用的樓宇數目為2幢，而有綜合用途的樓宇則會有12幢；其中非住用樓宇將會有不多卡11層，而綜合用途樓宇則建議放寬至西面不多於151米(主水平基準上)、東面不多於146米(主水平基準上)。休憩用地亦會有不少於2.27萬平方米的面積。較為值得留意的是，該地塊鄰近鐵路系統相關設施，料落成後交通便利。

古洞北及粉嶺北新發展區為北部都會區中，首個進入施工階段的新發展區項目。早前發展局曾表示，古洞北第19區公營房屋發展用地的平整工程進度理想，預計可在2022年年中如期完成並交予房屋署建屋，首批居民料最快可於2026年入住。