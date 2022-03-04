泛民「35+」初選案處理法律爭議　押後至4.28再訊

前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件提堂至今將近一年，早前進行至準備交付高院的程序，案件今天(4日)到西九龍法院提訊，續處理交付程序。國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件押後至4月28日再提訊，屆時所有被告都須到庭應訊。

今日原定共47名被告會到庭應訊，但是由於健康問題，其中12名被告無法到庭，分別為鍾錦麟、徐子見、毛孟靜、李嘉達、朱凱廸、張可森、尹兆堅、郭家麒、何桂藍、林卓廷、岑敖暉及李予信 。其中李予信被指確診新冠肺炎。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。他們當中有14人現獲准保釋，分別為楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、黃子悦、余慧明及陳志全。其餘被告則須還押，當中包括因其他案件正在監獄服刑的戴耀廷、梁國雄、黃之鋒、區諾軒、朱凱廸、尹兆堅共6人。另外，鄒家成曾經一度獲准保釋，但因違反保釋條件要再度被還押。

案件編號：WKCC813/2021