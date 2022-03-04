近4成企業受移民潮影響　王冬勝稱人才流失不容忽視

本港近年遭暴疫夾擊，加上政治、經濟環境不穩引發移民潮。有商會今日(4日)公布調查結果，指近期的移民潮導致技術人才流失，共有38%受訪企業表示因員工移民離港而受到較負面影響，亦有35%受訪企業表示不樂觀，認為人才短缺問題將會加劇。問卷亦揭示為尋求較好的子女發展是主要移民原因，移民僱員又以中年為主。該會指香港現正面對1990年代初以來最大規模的高學歷人才外流問題，這將對經濟產生重大的連鎖效應。

有商會於今年1月10至21日期間進行調查，合共收回220份問卷。其中共有38%受訪公司表示因員工移民離港而受到較負面影響，其中24%指受中等影響，另外14%指受高及非常高影響。此外，儘管58%受訪企業預期因移民潮而導致的員工流失率將於2022年趨於平穩，但約35%受訪者不表樂觀，認為人才短缺問題將會加劇。

至於移民員工來自不同的專業，其中佔大比重的為工程和技術、財務和會計，以及資訊科技等，至於客戶服務及銷售和市場營銷則相對佔較少比重。移民僱員又以中年為主，受訪公司指出移民員工主要屬於「30至39歲」和「40至49歲」兩大年齡組別，分別佔67%及52%。職級方面，中級和初級管理層較有可能離港發展，分別佔56%及51%。

此外，調查亦顯示英國為最受歡迎的移民目的地，有83%的員工會選擇，其次有2成員工會選擇加拿大及澳洲等地。至於調查亦指尋求事業發展並不是移民主要的考慮因素，相反員工移民的主要原因為尋求較好的子女發展，有57%，其次45%指是政治原因。

調查亦指，大型企業正積極應對人才外流問題，分別有61%和51%受訪大型企業表示會加強接班規劃和招聘工作及提升自動化和數碼化水平；相比之下，中小企的比率分別只有28%和35%。與此同時，大企業亦為增加預算做好準備，分別有39%和37%受訪公司會考慮提高工資和福利和制定挽留員工計劃，而中小企的相關比率則分別為13%和11%。

該會主席王冬勝表示，香港的成功有賴技術人才的貢獻，因此人才流失問題實在不容忽視，尤其是本港同時面臨人口老化的趨勢。王稱香港現正面對1990年代初以來最大規模的高學歷人才外流問題，這將對經濟產生重大的連鎖效應，假如無法遏止人才外流現象，情況將令人憂慮。王續指政府應定期檢討相關政策，以維持香港作為安居樂業之所、升學教育之都的吸引力。