酒店汀蘭居轉為隔離設施　要求租約未滿住客3.15前退房

新冠肺炎疫情下市民生活艱苦，惟有酒店轉為社區隔離設施後，一眾原居酒店的住客卻要面臨被迫遷、無家可歸的困境。「舖王」鄧成波家族旗下全幢服務式住宅荃灣汀蘭居，昨日(3日)向住容發出通告，表示由於近日疫情肆虐，汀蘭居已被政府落實徵用為社區隔離設施，要求原住客在本月15日前退房。有住客向東網表示，居於酒店已有2年，現時租約尚未到期已被要求搬遷，但又無提供任何支援或安置，感到非常憤怒。東網現正就事件向汀蘭居查詢。

根據汀蘭居對住客發出的通告顯示，近日疫情之下，政府將徵用汀蘭居為社區隔離設施，以接收徵狀輕微或無病徵的染疫病人。酒店表示，為配合新政策，將由本月15日起不接受公眾人士預訂及入住，並要求現居住客需要在同日前辦理退房手續。

住客何先生表示，其租約於今年6月才會屆滿，惟酒店昨日單方面要求他於本月15日前搬出，又沒有提供任何安置、賠償，甚至連退租及退訂金等亦從未提起，餘下僅11天時間便要遷離酒店，感到非常徬徨，同時亦批評指，酒店的商業決定要住客「埋單」，認為極不合理。他明言，即使限期屆滿，原居酒店的苦主亦不會打算搬離。

居於汀蘭居近2年的另一苦主馮小姐則表示，現時酒店的前台服務、餐廳等已再無運作，且客房的清潔服務亦有問題，有住客已多日無人清潔房間。不過，最令她感到憤怒的是酒店撕毀合約精神，租約未滿已趕離住客，而酒店內更有部分住客是70、80歲的長者，行動不便；亦有一家四口的家庭搬遷困難，並非11天時間便可在疫情艱難的情況下找到地方另搬，控訴「現在問題是找不到屋，無錢又無資源」，對酒店的決定感到憤怒及不被尊重。