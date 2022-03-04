政府抗疫不力發布資訊混亂　遭議員狠批漏洞多引恐慌

本港第5波新冠肺炎疫情仍未受控，確診個案幾何級上升。立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今日(4日)以視像形式舉行遙距會議，多位議員狠批特區政府防疫工作有漏洞、居家隔離措施不足，斥政府發布資訊混亂，容易引起社會動盪。

批發及零售界議員邵家輝指，政府發布資訊混亂，譬如全面禁足，政府一時稱不排除會有禁足，但突然又指不會有禁足措施。他直言政府發布的訊息引起動盪，質疑為何不直接禁足減少人流，應「長痛不如短痛」，否則商界「放血都放死！」議員周浩鼎亦指，政府至今仍未定下全民檢測的日子及相關措施，難免市民出現恐慌及憂慮等情況發生。

議員楊永杰則狠批政府圍封強檢及居家隔離措施，直言「居家隔離措施根本跟唔上」，舉例指現時仍沒有平台申報染疫、熱線無人接聽。他又指，居家隔離人士欠缺治療，只能靠藥物紓緩，但又未能出門買藥，促政府分派藥物到各地區人士，再轉達給患者。議員葛珮帆同樣認為政府未有足夠人手支援居家隔離人士，等同「逼人出街」，狠批公務員沒有全部出動幫助，反而居家工作，僅靠地區人士協助相關確診市民。

食物及衞生局副局長徐德義指，全民檢測規劃要小心，因為需要關顧不同類別的人士，政府內部十分緊張計劃，但現屆段未能公布細節，希望大家「畀耐性」。對於快速檢測登記平台，他指大家「稍稍等候」，承認平台「係遲咗少少」，而相關藥物已經透過中央支援及其他途徑處理。

科技創新界議員邱達根指疫苗通行證使用麻煩，市民到特定處所前後需要掃兩次二維碼，但缺乏監督，根本沒有可能全面執行疫苗通行證。他指安心出行已經停止通報市民感染風險，反問「咁掃嚟做咩？」另外，他指不少康復者未能接種疫苗，疫苗通行證下未能進行大批處所，實在不方便。議員簡慧敏則認為應加入追蹤功能，私隱及科技完全不是問題。

徐德義回覆指，疫苗通行證的問題會交予其他部門研究是否有其他辦法，安心出行方面他指因感染人數眾多，「去到邊都可能有個案」，所以通報市民作用不大。至於康復者未能進出某些場所，他指可以向醫生申請指明說明書則可。委員會主席梁美芬直言對局方回應感失望，稱時間應用作救人，並不是用作繼續討論。她又稱，特區政府在抗疫執行不力，如情況在數日內未見改善，她將會提出《港區國安法》直接適用抗疫行動，保障市民生命健康。