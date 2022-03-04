料疫下85%港人焦慮或抑鬱　機構設宣洩情緒熱線

近期香港新冠確診數字及死亡人數不斷破頂，疫情下各行各業的市民均承受巨大的壓力。有機構估計，現時出現焦慮或抑鬱病徵的市民已高達85%佔人口約629萬，當中三分之一人或已經患上較嚴重的「創傷後壓力症(PTSD)」，因此今日(4日)開設熱線給市民宣洩情緒及解鬱。

災後心理輔導協會總幹事杜永政指出，現時香港有大量新冠確診或急症病人無法得到正常治療，對病人以及醫護來說都會產生不少負面情緒，到處出現排隊買檢測包及搶購超市貨品，反映市民內心充斥着擔心與恐懼，而大量食肆停業及經濟下滑引起的失業，亦正衝擊著一群不習慣受苦港人的心情。

杜又提到，聯合國已把新冠疫情定性為人類在第二次世界大戰以來最嚴重的災難，「港人不能仍然逃避接受這個已成大局的客觀事實」。機構建議，香港人在這段艱難的日子，每天必須花最少半小時做一些令自己開心的事， 例如可打電話給摯愛親友傾下一些以往開心的片段、上網睇一齣讓自己開心的戲、吃一些自己喜歡的食物等。

構構又提出，政府可製作多一些教育市民如何在疫情中提升正面情緒的片段，及倣效其他常有災難的國家，及早培訓「義務消防員」、「義務救護員」及「義務災後心理輔導員」，在災難發生時可即時減低醫療系統的人手壓力。