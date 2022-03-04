《圍城》用「城外的人想衝進去，城裡的人想逃出來」來形容婚姻，歌仔都有得唱「成個老襯，從此被困」，揶揄自願結婚的男子都是「做了老襯」(被佔便宜的人)。豈料，確診者自願呈報進入隔離中心，原來等同自願走入囚室，被政府搵「老襯」。

隔離人士得到適切的治療之餘，又不傳染他人，原本是為人為己、一舉兩得的美事一樁。可惜本港醫療資源錯配已臻極點，難怪「一入中心深似海，從此家人變路人」。康復者望天打卦，確診者望眼欲穿，新啟用的青衣「方艙醫院」需要共用廁所和浴室，方驚覺原來享有獨立廁所的竹篙灣，已算是五星級待遇，直教人要高歌一曲，「來到了竹篙灣呀，竹篙灣好地方，好地方。」

記者細問之下，原來大部分「囚犯」早已痊癒，甚至檢測棒都只得「一條線」，仍要坐「無期徒刑」，難怪逃走者有之，慘叫者有之，發狂者亦有之。過去香港總是被人詬病是「文化沙漠」，然而民間臥虎藏龍，被疫情激發創作靈感，大呻「日日睇條線，遲早變黐線」，不論一條線或是兩條線，總之「唔病都屈到病」喇！