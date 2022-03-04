8成受訪者支持屋苑裝回收箱　惟逾7成不認識廚餘分類

港人前年日均棄置約3,255公噸廚餘，重量相等約217輛雙層巴士，亦佔當年於堆填區棄置的30%都市固體廢物，惟回收量僅得150公噸，堆填區漸面臨飽和。有民意調查機構今日(4日)發表有關廚餘轉化的調查，結果顯示僅約53%受訪市民關注廚餘議題，約71%不認識廚餘分類，卻有80%的人支持在屋苑及公眾地方設置無異味廚餘回收箱。關注團體及環保團體促多設廚餘回收箱。

香港民意研究所於上月25日至前日(2日)期間，向意見群組發送問卷電郵，收集到3,248份回覆。調查發現，市民關注廚餘議題的情況分化，僅約53%指非常或頗為關注議題，其餘則不太或完全不關注，但當調查問及有關於屋苑及公眾地方設置無異味廚餘回收箱時，合共有80%的受訪市民好支持或幾支持建議，僅得2%反對建議，16%人表示「一半半」。

關注團體「FoodEN食源」認為情況與市民不認識廚餘回收有關，甚至部分市民未必住近堆填區，「未到自己門口都未必關心」。她們引用調查有關認識「廚餘分類」的情況解釋，71%的受訪市民不認識廚餘回收的細節，反映政府過往相關的宣傳嚴重不足，令市民或想關注都未能關注，希望政府多下功夫，令市民了解本廚餘的困境，並盡快於更多屋苑設置廚餘回收箱。

環保團體綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒則建議，政府應把握垃圾徵費將實施的機遇，以公私營合作「中央收廚餘」，於各屋苑設廚餘回收箱外，並安排承辦商收集並運送到廚餘處理設施，並善用污水處理廠等設施，轉廢為能，減少廚餘棄置量。