今增52523確診　其中僅11輸入　再有136患者離世

第5波新冠肺炎疫情不斷升溫，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(4日)新增52,523宗確診個案，其中僅11宗輸入病例，其餘均屬本地感染。個案中，有4,552宗個案由醫管局確診，2,539宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診，餘下45,432宗則由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診；今日個案沒有人懷疑感染Delta變種病毒，另有1,653宗疑染Omicron，餘下的590宗未完成，及296宗病毒量不足未能進行基因排序。本波疫情確診個案累計至390,449宗。

醫院管理局則呈報截至今日凌晨，過去24小時，有136人離世，76男60女，介乎29至102歲，其中131人屬65歲或以上長者；另有52宗滯後的死亡個案，涉及33男19女。第5波疫情至今累計1,341名病人離世。

截至昨日(3日)，再有多46間院舍出現病例，當中36宗涉及安老院舍。現時已有72％院舍有爆發，當302間院舍有10個或以上個案，至少680名死亡個案涉及院舍院友。因應安老院舍出現爆發，歐鼓勵長者盡快打針，免出現重症；而衞生防護中心經咨詢專家後宣布，由內地研發的科興疫苗注射相隔日數由28天下調至21天，由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗則維持21天不變。另外，康復的確診長者在4周後可打首針。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，共有7,360名病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療；超過1,100人於竹篙灣社區隔離設施隔離。