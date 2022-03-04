再增136新冠患者病亡　包括131名65歲以上長者

本港第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(4日)在疫情記者會公布，過去一日新增136名患者在公立醫院死亡，涉及76男60女，年齡介乎29至102歲，其中131人屬65歲或以上的長者。當中有47宗死亡個案中，經分析後發現有5宗為Delta、42宗為Omicron，其餘個案仍在分析中。第5波疫情至今，已累計1,341名病人離世。

李立業表示，昨日(3日)的死亡個案中有73人來自院舍，當中有97人未打針，有17人已接種2針疫苗，21人只打了一針。另昨日有54名病人情況危殆，當中37人未打針；85人嚴重，當中59人未打針。至目前為止，全港現時已有72％院舍爆疫，涉及9,800名院友，當中302間院舍有10個或以上個案，至少680名院友病亡。李又在會上公布52宗滯後的死亡個案，涉33男19女。

因應安老院舍爆發疫情，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在智會上鼓勵長者盡快打針，以免出現重症，而衞生防護中心經諮詢專家後宣布，由內地研發的科興疫苗注射相隔日數由28天下調至21天，由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗則維持21天不變。另外，康復的確診長者在4周後可打首針。

此外，李立業又在會上公布昨日3名較年輕的死者個案，包括一名55歲女性，她是長期病患及在院舍居住，於前日(2日)下午到明愛醫院急症室求診，至昨日因氣促及發燒至凌晨離世。第2名個案是57歲女性院友，她有癌症記錄，於上月23日在瑪麗醫院急症室求診，亦因發燒及氣促至昨日離世。而最後一名死亡個案是一名29歲男子，他住在殘疾院舍，上月23日到瑪嘉烈醫院急症室求診，因有發燒及氣促，入院後至昨日下午離世。

李立業續指，至目前為止，共有7,360名病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療；超過1,100人於竹篙灣社區隔離設施隔離。李又指，過去24小時共有494名確診病人康復出院；公立醫院的隔離病床使用量為86.8％，已是接收病人的上限。