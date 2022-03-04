1月零售銷售較去年上升4.1%　惟數字未反映第5波疫情影響

第5波疫情於1月伊始，零售銷售數字未見大受影響，政府統計處今日(4日)公布，1月的零售業銷貨額價值臨時估計為億339億港元，較前年同月上升4.1%。另外，與前年同期比較，去年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計上升6.1%。

政府統計處指，在1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.0%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為31億港元，較去年同月上升29.8%。去年12月的零售業網上銷售價值的修訂估計亦較前年同月上升31.7%。

而當扣除期間價格變動後，1月的零售業總銷貨數量的臨時估計較前年同月上升1.7%，而去年12月的零售業總銷貨數量的修訂估計較前年同月上升3.3%。

就銷貨價值而言，升幅最大的為超級市場貨品的銷貨價值上升10.5%；其次為其他未分類消費品，升幅12.5%；而燃料的銷貨價值亦上升16.9%，為上升比率最高類別。另外，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌8.2%。其次的汽車及汽車零件下跌20.5%；以及家具及固定裝置下跌3.8%。

截至1月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌4.2%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌4.5%。

政府表示，1月的零售業總銷貨價值尚未完全反映本地第五波疫情及較近期收緊防疫措施的影響，而且農曆新年的時間與去年不同，或會對數字造成扭曲，需要連同2月份的零售數據合併分析，才能更有效評估最新的零售銷售表現。