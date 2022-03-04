政Whats噏：潘任惠珍一家3口中招　轟政府混亂自己求助無門

疫情大爆發，政府話加強支援確診者，但唔少市民求助無門，當中包括觀塘區議員潘任惠珍，佢一家3口齊中招，仲炮轟政府發放確診通知混亂，所有熱線打唔通。另有區議員染疫好返，兼且隔離完畢，才收到當局聯絡電話，指要送「家居抗疫包」畀佢。

潘太尋日(3日)喺社交平台貼文，首先炮轟政府發出確診通知混亂。事關佢同家人喺上月21日一齊交樣本，同樣喺本月1日確診，但竟然係分3日收到初步確診通知，佢就喺尋日收到，亦係最遲收到嗰個。佢批評呢種情況簡直令人沮喪。

咁都不特止，佢話丈夫打咗3針，但喺上月20日經快速測試結果染疫，而丈夫曾出現輕感冒嘅症狀，又話可能女兒未打第3針，就有發燒、周身骨痛，咳得比較厲害。

佢仲話喺丈夫確診後，3口子已經十幾日足不出戶，唔單止親身經歷確診同長時間等待核酸測試結果，喺期間亦打過無數次同眾多嘅「熱線電話」，但全部都得唔到回應。好彩嘅係有親友幫手買餸菜，可以煮到飯食。又形容自己今次之後，對大眾面對今次疫情衝擊的焦慮，不安，無助及無奈，有更深刻切膚之痛嘅感受。之但係，咁多市民反映過，但係政府就一味話「幫緊」，唔知幫到乜嘢呢？

同告中招嘅仲有北區區議會主席羅庭德，佢今日指自己出現確診病徵，雖然暫時快速檢測都係顯示冇確診，不過佢有喺辦事處食飯同工作，費事有潛伏期惹到本身冇事嘅街坊，已經停止開放議辦，之後先繼續服務社區。至於香港記者協會(記協)主席陳朗昇亦難逃中招命運，仲形容已經病入膏肓，人好攰同無心機喎。

另外，大埔區議員姚鈞豪之前都證實染疫，今日已經隔離完14日，惟今日才有人聯絡佢話會送「家居抗疫包」畀佢，但事實上根據衛生署指引，佢同屋企人快速測試都顯示已經冇帶病毒，今日已經可以離開屋企了。