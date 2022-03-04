15萬地盤工需做3天快速檢測　入工地需月中前至少打1針

第5波新冠肺炎疫情嚴峻，無一行業幸免中招，其中，建造業不斷出現確診病例。建造業議會及業界今日(4日)起，展開為期3天的「建造業檢測日」，為全港地盤工友在開工前進行快速抗原檢測，並分階段實施「疫苗通行證」，在本月14日，規定工人及有關人士必須接種最少1劑新冠疫苗才可進入工地。

議會已於開展今日首輪「建造業檢測日」，並會於下周四(10日)及本月17日，於全港工地負責人早上上班時段，為工友及工地人員在工地內進行快速抗原檢測，議會將向業界派發超過50萬個免費快速檢測包，支援全港合共約1,400個工地、為超過15萬名工友及工地人員同時進行檢測，以揪出隱性患者。

另外，議會和業界決定在全港工地實施疫苗通行證，第1階段將於下周一(7日)開始試行，並於本月14日全面實施，屆時工友、工地人員及進入工地人士包括訪客必須接種最少1劑疫苗才可進入工地。而在下月14日第2階段全面實施後，所有上述人士必須接種最少2劑疫苗才可進入工地。