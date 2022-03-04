食環署所有街市今起提早1小時關閉 熟食市場及中心則不變

近日不少公眾街市陷入新一波新冠肺炎疫情！食物環境衞生署今日(4日)宣布，因應疫情發展作出臨時措施，食環署轄下所有街市會於今日起，每日提早1小時於晚上7時關閉，直至另行通知。而小販市場，包括裕民市集、鱟地坊小販市場及油麻地臨時玉器小販市場，亦會於每日不遲於晚上7時關閉作深層清潔消毒。

另一方面，考慮到市民購買外賣食物及營運需要，食環署轄下熟食市場及熟食中心的開放時間會維持不變。署方會密切留意有關場地情況，因應當天場地與確診個案的關連，按實際情況及需要調整個別場地的開放時間作深層清潔消毒。

食環署已採取一系列措施維持公眾街市、熟食市場及熟食中心的衞生情況，包括加強街市、熟食市場及熟食中心公用地方及設施的恒常清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒；管理服務承辦商每日於街市、熟食市場及熟食中心關閉後均會在各場地進行徹底清潔；加強呼籲市民使用常設於街市、熟食市場及熟食中心範圍內的消毒搓手液等。