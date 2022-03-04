HKTVmall調整89間門市營運時間　其中11間O2O下周四起暫停營業

新冠肺炎疫情仍處於高峰，超市、百貨公司及多間連鎖零售店紛紛縮短營業時間。網購平台HKTVmall今日(4日)宣布，將會調整部分「O2O」店服務及營業時間，以騰出更多空間及資源支援顧客自取訂單服務，平台旗下89間「HKTVmall O2O」店及3間HKTVmall超級市場，於本月起調整服務及營業時間，其中11間「O2O」店將於下周四(10日)起暫停營業，直至另行通知，而已選取於暫停營業後到店自取訂單的客戶，會另行收到訊息通知。

HKTVmall表示，有關安排是因應本港疫情嚴峻，公司前線員工，包括物流部及「O2O」門市部同事確診，以及需要接受居家檢疫的人數持續上升，為了更有效集中資源處理顧客的自取訂單需求，盡力維持自取訂單服務正常運作，同時加強保障前線員工及顧客的健康。

HKTVmall補充，暫停營業的店舖附近或同區位置，均有其他「O2O」店繼續支援 平台線下服務。其中，21間「O2O」店已調整營業時間，與其餘57間「O2O」店，共78間「O2O」店的營業時間，劃一改為逢周一至日及公眾假期，正午12時至晚上9時。

另外，3間HKTVmall超級市場，包括將軍澳「Savannah」店、屯門「H.A.N.D.S」店及石塘咀店的營業時間，則已調整為逢周一至日及公眾假期，上午10時至晚上8時；「HKTV極速送」(HKTVexpress) 的服務時間，亦改為逢周一至日及公眾假期，上午10時至晚上10時。