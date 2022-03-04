垃圾房細小有梯級　高桶腳踏式開蓋　公屋輪椅者掉垃圾受阻

掉垃圾對殘疾人士可以是個問題。有團體調查揭示，部分公共屋邨垃圾房面積太細及門太窄，部分有雙重防煙門之餘，門前更設有梯級，即使成功進入，垃圾桶亦是腳踏式設計，輪椅人士面臨重重障礙。團體促請當局改善公屋垃圾房及防煙門設計，目前可特事特辦，容許有需要的殘疾人士在指定位置棄置垃圾。

由「自強協會」會員組成的「無障公屋垃圾房關注組」，去年6月至8月以問卷訪問150名居於公屋的肢體殘疾人士，了解他們棄置垃圾的情況。結果發現，近半數受訪者表示不能自行棄置垃圾，64.4%受訪者表示需靠家人或照顧者協助處理，而獨居人士並無家人協助處理，長期受無法棄置垃圾問題影響。

對於肢體殘疾人士無法自行棄置垃圾，41%受訪者指帶來衞生問題、23.1%表示對鄰居或家人帶來不便、19.9%稱影響個人健康、10.4%指增加家居意外的風險等。關注組指，現時240公升垃圾桶需用腳踏或手揭打開，但大部分肢體殘疾人士都不能自行打開垃圾桶，而垃圾桶高逾1米，輪椅使用者難以提高雙手高於視線水平，舉起沉重的垃圾掉進桶內亦是難事。

關注組建議改善公屋垃圾房及防煙門設計，令輪椅使用者自由出入；將現時240公升垃圾桶改為通用設計，符合不同使用族群的需要；為殘疾人士提供逐戶收集垃圾服務，減低他們的衞生風險。