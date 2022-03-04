政府抗疫不力　過去1個多月錄逾6萬港人離境避疫　激增超過3倍

本港第5波新冠肺炎疫情爆發前所未有，政府抗疫不見成效，有外媒更指不少港人離港避「抗疫政策」，導致離境潮出現，目的地以新加坡為首選。根據香港入境處數字，由上月1日至昨日(3日)，共有60,981名香港居民從機場離境，對比去年同期，僅有16,952名港人離港，數字急升超過3倍。

東網記者今日(4日)到機場觀察，發現在F區有不少人大包小包，準備離港前往新加坡。經了解，他們離開的主因大多為探親、升學，部分人則是移民。

雖然他們並非特意為「避疫」，不過亦有人表示，現時離開或許是好時機，其中即將離港的市民陳小姐(化名)稱，離港是因「各方面因素」，疫情亦為其一，現時因工作關係而提早離開，稍後會因應情況，再接家人離港。

此外，機場內亦有不少寵物正等候被送離港，有安排寄運寵物的職員表示，近期有航空公司一次過接收託運「幾十隻」貓狗，往常每次只會接收6、7隻寵物，形容此情此境是「好少見、好少有」。