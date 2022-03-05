公屋街市外驚現垃圾山　發泡膠箱如積木般堆砌

疫下香港亂象處處，慈雲山、深水埗、屯門等地區都出現「垃圾山」、「發泡膠山」，有居民表示，由棄置大型傢俱而成的「垃圾山」超過2周均沒人處理，認為輕則影響市容，重則引發種種衞生問題。在第5波新冠肺炎疫情一發不可收拾之制，衞生環境持續惡劣，恐令疫情再度惡化。不過，房屋署回覆東網僅表示，因應疫情，協助運走相關公屋垃圾房垃圾的垃圾車較不頻密，稱屋邨物業管理處會跟進情況。

慈雲山樂仁樓傍垃圾房外的垃圾，可塞滿整架垃圾車。居民朱太表示，自2月中起，「垃圾山」已存在超過2周卻無人清理，又投訴指已多次致電房屋署職員但無人跟進。由照片可見，「垃圾山」有大量大型傢俱，例如組合櫃、沙發，甚至床褥。她續指，該位置是垃圾黑點，不過之前的垃圾不會放置逾一周。她認為平時行過行人天橋、行樓梯出入都可見到「垃圾山」，不但影響市容，衞生也構成問題。

屯門新墟街市門外亦有類似景象，多個發泡膠箱堆積在行人路上。市民洪先生指，該行人路為其上班必經之路，而該圖片是幾日前拍攝的，雖然經過未聞到異味，但由於早前已目撃到有老鼠日光日白地在街市內「大搖大擺」走過，怕門外垃圾堆積，令街市衞生情況惡化；又指垃圾山阻塞行人路，更擁至馬路旁，或會造成交通意外。他認為是因為疫情下沒有清潔人員打理及收集垃圾，才有如此亂象。

深水埗更有多個「發泡膠山」的蹤跡，東網記者發現，基隆街近北河街街市附近，有不少菜檔把發泡膠箱及垃圾堆放在路邊；大南街變電站頓成發泡膠箱站 ，膠箱如積木般向上疊高，整座「山」已高於一個人。待至昨午(4日)，才有職員駕貨車駛近「發泡膠山」清理。

房屋署回覆東網指，受到疫情影響，協助運走慈樂邨樂仁樓垃圾房垃圾的垃圾車不及往常的頻密，指慈樂邨的屋邨物業管理處會跟進情況。

食環署則表示，於公眾地方擺放雜物，如堆積發泡膠箱屬街道管理問題，須多個政府部門協調下採取行動，又指該署的首要考慮是公眾街道潔淨，並定期安排清掃及清洗公眾地方街道，以保持環境衞生。