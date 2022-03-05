應科院4項科研奪香港工商業獎　涉5G發展及減碳節能

香港應用科技研究憑着高效訓練電腦進行品質檢定的平台、提升建築工地安全的智能影像檢測系統、領先全球的5G解決方案，及有效節能的直流電技術，於政府成立的「2021-22香港工商業獎」奪得4個獎項。

應科院的「用於質量控制的端到端人工智能視覺檢測平台」奪得「設備及機械設計獎」。該平台可大幅提升訓練電腦進行品質檢定的效率，降低成本；平台將質檢所需的人力減少80%，將檢測速度提升逾20倍、將檢測遺漏比率降低25%。該平台已獲應科院的企業夥伴用於產品質檢，包括觸控玻璃、手機屏幕玻璃等。

應科院亦憑「Easy 5G 解決方案─全球領先的5G技術」獲得「科技成就優異證書」。該方案涵蓋5G基站、5G MEC及5G核心網，具備世界領先的性能，亦是香港首個5G端到端網絡全架構解決方案。方案設計靈活、易於部署、成本相對低，可降低中小企應用5G的門檻，約20間本港及內地企業獲授權使用遂技術，包括電訊服務供應商。

應科院與合作夥伴Nexplore Hong Kong Limited，憑「NEXCAM360」智能影像檢測系統，奪得「設備及機械設計優異證書」。該系統採用人工智能及光學技術，應用於建築工地的重型移動機械，全方位監察特定區域的情況；若機械有機會與附近人員或車輛碰撞，系統會自動向操作人員及路過人員作出警示，避免發生意外。目前該系統已應用於多個建築工地。

應科院推動減碳的研發項目奪得「創意優異證書」。應科院研究團隊採用第3代半導體技術，研發「節能碳中和直流樓宇方案」，透過高效電源轉換器及數字化直流斷路器，讓各種電氣設備(包括家用及商用電器等)，可高效及安全地以直流電供電，節省15%至20%電力。