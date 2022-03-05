25%受訪幼師指無時間製網課教材　缺乏資科技術⽀援

新冠疫情持續嚴峻，網上教學成為⼤趨勢。⾹港教育⼤學與私人教育機構的調查顯⽰，逾25%幼稚園教師表示⽋缺時間製作網上學習資源，並缺乏資訊科技技術⽀援。受訪教師希望教育局能給予學校更多資源及指引，並增設教師及家長培訓或⼯作坊，以更有效運⽤網上學習平台及資源。

⾹港教育⼤學與資訊科技教育公司EVI Services Limited，去年11⽉訪問近1,000名幼稚園教師，了解學界於疫情後使⽤資訊科技的教學現況與挑戰。逾25%受訪者表⽰，推⾏資訊科技教學的挑戰當中，教師均⽋缺時間製作教材，亦⽋缺技術⽀援及攝錄教學影⽚技巧。受訪者認為，網上教學活動難以照顧個別幼兒學習需要，以及網上教學未能有效⽀持幼兒間進⾏互動。

不過，受訪幼稚園教師認同，電⼦教材可增加幼兒的學習興趣，課堂亦更多元化。逾6成教師相信資訊科技教學是⼤勢所趨，為更⽅便教學，科技新世代需要採取新的教學模式，又認為網上學習資源豐富，有助幼兒學習和教師教學。

逾6成受訪者表⽰曾使⽤涵蓋教學資源、校本課程、各類動畫故事等進⾏網上教學，並會使Zoom、Power Point及YouTube等協助教學。另外，調查又發現，家長偏向接受網上學習的原因包括，時間較為彈性、停課後仍可繼續學習，及可以提供更多學習機會予幼兒。