東方日報A1：6萬港人　棄城避疫

第5波疫情連日升溫，香港人紛紛外逃他鄉避疫！衞生署衞生防護中心昨日公告，本港再新增52,523宗確診個案，累計總數已突破40萬宗。抗疫兩年多，港人一直忍受嚴苛的禁聚措施，但疫情非但無法「清零」，反而有邁向百萬大關之虞，反映廢官不力，令港人無啖好食，香江猶如鬼域。反觀亞洲及歐美多地，近期陸續放寬防疫禁令，上月1日至本月3日止，已有6萬多港人乘機遠走他鄉，較去年同一時期飛離香港的人數急升超過3倍，昨日的香港機場，目的地為新加坡的F區人頭湧湧，有人外出旅遊、有人移民或就學，有人坦言旅遊兼避疫，有寵物遞送公司更一次過代客寄運數十隻寵物，一於人狗齊齊「走佬」。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情記者會公布，昨日新增52,523宗確診個案，其中僅11宗輸入病例，其餘均屬本地感染，總個案數字升至403,080宗。死亡方面，醫院管理局呈報188宗死亡個案，有136人為昨日離世，年齡介乎29至102歲，當中僅有5人不是65歲或以上長者，另有52宗為滯後的追加呈報個案，疫情至今，已有1,546名病人於公立醫院離世。

疫情數字反映本港疫情失控，抗疫無方的政府早在上月26日已宣布接受快速檢測結果，但聲稱會盡快推出的「快測呈報平台」講了一個星期仍「只聞樓梯響」，昨日記者會仍然沒有細節及推出日期。對於政府抗疫表現的無能，港人焦慮之心愈來愈熱熾。

本報記者昨日到機場觀察，發現疫情下的機場有不少大包小包、趕着離開的人，不少人都是前往新加坡，經了解，有人聲稱為了探親、升學而離開，也有人是移民，並非特意為「避疫」。不過，亦有即將離開的市民坦言，現在出走或許是「好時機」，其中市民陳小姐（化名）稱，離港是因「各方面因素」，疫情亦為其一，現時因工作關係提早離開，稍後會因應情況，再接家人離港。

值得一提的是，有安排寄運寵物的公司職員透露，近期有顧客大手託運寵物，像昨日便有數十隻「一齊飛」，有關情況以前並沒發現，直言「好少見、好少有」。

入境處的數字亦反映港人棄城心切，第5波疫情爆發的主要時段由2月揭幕，自2月1日至本月初，共有60,981名香港居民從機場離境；對比去年的同一時段，當時只有16,952名港人從機場離境，今年的人數較去年急升超過3倍；外媒亦報道，不少港人對香港疫情心灰意冷，紛紛離鄉暫避。

政府抗疫政策失敗，只是一味收緊禁聚措施，過去因為海外疫情嚴重而回港避風頭的港人，近期已紛紛逆向避疫，用腳投票。

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