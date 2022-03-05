紀律部隊萬人中招　新冠疫情不能幸免

本港新冠確診人數以倍數式上升，各紀律部隊亦不能幸免。東網向多個紀律部隊查詢，發現入境處、海關、懲教署、警方及消防處自第五波疫情起，累計已有逾萬人員「中招」或屬密切接觸者，工作受影響，加上目前多個紀律部隊要抽調人手抗疫，相信人手會更為緊張。各部門均稱會靈活調配人力資源，以維持暢順運作。

入境處表示，自第五波疫情起，約22%入境事務處人員因染疫及屬密切接觸者而不能上班。上述部分人員已在康復或按衞生署規定，完成隔離後重返工作崗位。以目前入境處編制有9,124人計算，即涉約2,000人。

海關亦有約16%人員因疫情未能上班。以截至3月約7,864人手編制計算，即涉約1,258人。

懲教署方面，據悉約800職員先後在第五波疫情染疫。染疫人員及屬密切接觸者需在家工作，每日不能上班人員約1,000名。截至3月，懲教署人手編制約7,281人。

警方則稱有1成多人手因染疫或屬密切接觸者，不能上班或需在家工作。計及截至3月人手編制約38,390人，即涉逾3,839人。

消防處表示有12%屬員確診，另有8%被界定密切接觸者。以截至3月消防處編制約11,474人計算，即兩者共涉約2,294人。