老人院成疫情重災　內地援港專家促提高長者接種減重症死亡個案

本港第5波疫情失控，其中老人院舍更是重災區，衞生署昨(4日)公布迄今已有755間老人及其他院舍出現染疫個案。來港考察的國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受訪問表示，專家組一致認為減少重症患者死亡個案是當前香港抗疫工作的重中之重，而下一步應聚焦重點人群，精準識別風險，並強化部門協同和整合資訊，內地專家已經向特區政府提出一系列建議。

梁舉例指，近日死亡個案中不少是安老院的長者，他們疫苗接種率較低，故需要盡快提高對老年人的疫苗接種覆蓋率，加強對他們的監測，為目前的重要任務。 他又指，當前防控工作的一個核心任務，是識別各個場所的風險，根據不同的風險級別採取相應的措施。

他續指，至於其他行之有效的防控措施仍要堅持，但應該把有限的資源和精力，放在減少感染，減少發病，減少重症死亡案例上，建議下一步的抗疫措施應聚焦重點人群、區域和機構，但需要內地和香港專家共同商議措施和覆蓋面。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆則指，本港8萬名院舍長者及殘疾人士當中，估計有1萬人已染疫，現時政府要統籌好長者接種工作，目標外展隊未來兩周可到全港1,000間院舍為長者打針。

他強調，長者只要無發燒等病徵就可以打針，毋須做快速抗原測試再作決定，即使曾染疫康復後亦可以打針。政府亦應將染疫長者及沒有染病的長者分隔。形容現時抗疫有如「打仗」，要訂下目標救人，需要做得更細緻。