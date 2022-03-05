涉2019年尖沙咀暴動　官斥案情嚴重　8被告分別判囚最少3年半

10名男女涉於2019年在尖沙咀一帶參與暴動而被捕，他們早前於區院否認一項暴動罪，經受審後，法官游德康早前裁定其中9人罪成。而其中8人則於今日(5日)在區院判刑，法官斥當日暴動人士圍堵及攻擊警署，行為已超越訴求的界線，已是挑戰警員的執法行動，間接挑戰法治，案情嚴重，考慮後將8人分別判囚3年6個月至3年9個月。

5男5女被告依次是劉維穎(19歲，女)、郭嘉輝(22歲)、張文俊(17歲)、梁卓華(20歲，女)、黃奕瑋(19歲)、梁俊偉(25歲)、吳紹勤(27歲)、韋婷婷(25歲，女)、卓麗馨(24歲，女)及潘慧雯(41歲，女)，他們被控於2019年8月11日，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，連同他人參與暴動。辯方將會爭議暴動有否發生、暴動發生的位置及被告是否參與其中。除梁俊偉脫罪外，其他被告均罪成。各男被告因懲教檢疫措施，未能到庭，而被告郭嘉輝不希望在缺席下處理其判刑，故他的判刑押後4月12日處理。

法官判刑時指雖案中沒有證據顯示各被告有直接的暴力行為，或預謀犯事，但認為各人亦是事先裝備好才到到達現場。當日參與人數逾千，大部分人更配有頭盔等裝備，以欲逃避刑責等，規模不少。且當有人向警署投擲兩枚汽油彈，使有警員受傷，且他們圍堵警署，令警員須要為保衛警署而撤回巡邏警員，使公眾安全及秩序受很大影響，這種攻擊及圍堵警署的行為，已超越訴求的界線，乃是挑戰警員的執法行動，間接挑戰法治，或令司法基石受動搖，後果不堪設想，故以警署為目標亦是本案嚴重之處。法官考慮各人沒有在事件干犯其他罪行等，將被告梁卓華、黃奕瑋及卓麗馨判囚3年9個月。至於被告劉維穎、張文俊、吳紹勤、韋婷婷及潘慧雯，法官考慮個別被告的年紀、或努力進修、或曾幫助有需要人士，及有被告的年幼子女因而造成打擊等，對他們酎情減刑3個月，將他們判囚3年6個月。

案件編號：DCCC 23/2021