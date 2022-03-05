吸入性肺炎致長者中招不久後離世　孔繁毅籲疫情回落才推全民檢測

第5波疫情，令全港逾7成安老院舍出現個案或爆發，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日(5日)在電視節目專訪指，目前有很多院舍長者確診入院，並發現有很多患者出現吸入性肺炎，甚至入院不久便離世。他認為應在疫情回落時，才進行全民檢測，可盡快達至清零及隔離病人，建議9日內進行3次病毒檢測。

孔繁毅指出，以瑪麗醫院為例，收治約300名染疫病人，約8成是80歲以上的長者，絕大部分來自安老院舍。這一波疫情，發現有很多吸入性肺炎個案，他解釋，長者將上呼吸道的新冠病毒吸入至肺部，正常健康的人是不會發生，但由於長者臥床或有吞嚥問題，或上呼吸道已經不健康，就會有很多吸入性肺炎，其實是病毒被吸入至肺部，他見過有長者，在入院不久後便離世，原因與他年紀大、以及有很多長期病患和大部分時間臥床有關。

另外，他稱，根據港大公共衞生學院推算，最高峰期本港單日確診可達8至10萬宗，總確診人數達150至200萬，預計確診數字或會在高位橫行一段時間。他又指，就算確診數字到頂，個案仍會繼續浮現，要讓患者的病情完結不再將病毒傳染出去，尤其是安老院舍的情況，當已經飽和，即可能超過6至7成的長者已經感染了，剩餘的長者可能本身已經接種了疫苗有了抗體，疫情便會回落並開始受控。