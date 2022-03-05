深井兩周大B女墮地不治　母被控殺嬰罪　還押小欖精神病院候訊

警方於昨日(4日)接獲一名女子報案，指其兩星期大的女嬰從深井青山公路浪翠園3期對開近碼頭一條天橋墮下，當場陷入昏迷。救護員趕至現場，將嬰兒送往瑪嘉烈醫院，惟經搶救後不治。警方其後拘捕女嬰的母親，懷疑是她將女嬰從天橋拋下，並落案起訴她一項殺嬰罪。案件今日(5日)於屯門法院提訊，被告暫毋須答辯。王證瑜裁判官按控方要求，將案件押後至3月18日於沙田法院再訊，以提取兩份精神科醫生報告，以考慮被告是否適合答辯，期間被告需還押小欖精神病院。

報稱任職秘書的被告梁嘉儀(41歲)被控一項殺嬰罪。控罪指被告於今年3月4日在荃灣青山公路的行人天橋，因故意作為，將嬰兒從天橋拋下，導致她不足12個月大的嬰兒死亡。在該作為發生時，被告仍因未從分勉該嬰兒的影響中完全復原，而致精神不平衡。

被告於庭上表示明白控罪。控方指希望先了解被告是否適合答辯，故要求把案件押後兩周以提取被告的精神科醫生報告。被告的代表律師表示沒有保釋申請，並指為了被告本身的安全，現時的做法合適。裁判官最終批准將案件押後並提取報告。

案件編號：TMCC 401/2022