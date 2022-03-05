AEON停周三特價日　超市空架依然　恒基借地建貨物接駁場

全民檢測在即，全城連日牽起一股搶購潮，繼百佳超級市場及香港屈臣氏昨日(4日)宣布對部分產品及藥物進行限購5件後。百貨公司AEON今日(5日)亦表示，會暫停「周三特價日」直至另行通知。據了解，九龍灣AEON本周三(2日)，曾有顧客強搶職員手上貨物，有網民批評會造成恐慌及播疫危險，促該公司叫停「周三特價日」。此外，為加快物流運輸，恒基今日宣布再借元朗兩地建臨時貨物接駁場，以促進跨境物資供應。

恒基地產今日宣布，無償借出毗鄰落馬洲口岸，兩幅位於元朗錦壆路及新田惇裕路的地皮，分別佔地40萬呎及30萬呎，供政府興建臨時貨物接駁場，支援政府設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點。其中錦壆路地皮已完成工程，開始投入運作。連同集團早前借出的前新田購物城及江夏圍過渡性房屋項目第一期，恒地在第5波疫情先後借出4幅土地。

另外，恒基兆業「抗疫基金」宣布，增加捐款支援全城抗疫，前後合共捐出約2,000萬港元，購買防疫物資，主要受惠人士包括前線醫護人員、安老院舍及基層人士等。

記者今日早上9時，再到旺角區內的超市巡視，發現不少貨架清空狀況依然持續，但未見有市民爭先恐後狂搶貨物，掃貨或排長龍付款的景象。位於旺角區內的百佳，場內罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋及廁紙的貨架雖已貼有限購告示，但卻仍然保持空空如也。其他蔬菜、凍肉及生果的貨架，亦僅剩小量產品。該集團早前亦發聲明重申目前各類貨品貨源穩定，但由於疫情嚴峻，有前線、後勤及物流人員染疫，以致人手極度緊張，會全力調動人手以維持服務，盡力加快貨品補貨、上架及物流的速度。

此外，朗豪坊內的Market Place，亦貼有告示指店內的罐頭食品、盒裝雞蛋、包裝蔬菜類、肉類及海鮮建議每人每日購買3件，麵食購買10件。面對搶購潮，有市民亦向記者苦呻「唔知以為俄羅斯打到嚟!」並希望「限購令可令香港人冷靜！」

政府今日公布，由內地進口本港的鮮活食品供應充裕，市民毋須過分採購。而根據政府資料，昨日內地抵港的蔬菜供應量約2,400公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為10.5港元及8.2港元，整體蔬菜批發價與昨日相約。雞蛋方面，過去一星期平均每日供應共400萬隻。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約89公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量1.7倍。活豬方面，上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。

昨日冰鮮家禽貨量約為16萬隻，數量約為平日內地供應量的九成。而昨日本地屠宰的活雞約9000隻，數量約為去年平均每日供應量的八成。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。