警方偵破假支票網購集團拘6人　涉72宗騙案總額近500萬元

警方近日留意到有詐騙集團於網上購物平台訛稱有意購買名貴貨物，包括手機、相機、鑽石、手錶、手袋、紅酒等，再以失效支票及偽造的銀行轉帳紀錄存根騙取貨物。警方有見及此，進行一系列情報分析及深入調查，成功鎖定一個活躍本地的詐騙集團，並於本周四(3日)展開拘捕行動，成功瓦解一個詐騙集團。警方相信該集團於去年9月至今年2月期間，牽涉最少72宗同類型案件，騙款金額總計超過490萬港元。

於本周四商業罪案調查科聯同元朗警區刑事調查隊探員，於西九龍多個地方展開拘捕行動，包括突擊搜查尖沙咀一酒店房間，拘捕集團主腦，搜出支票簿、多部手機、大量電話儲值卡、當舖當票、變賣貨物的收據等。行動中，警方在不同的當舖及二手店，成功起回部分贓物包括名貴手錶及手袋，總值68萬港元。

商業罪案調查科署理警司鄧國軒表示，警方以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕6名本地人士 (3男3女)，包括1名主腦及5名骨幹成員，年齡介乎20至47歲，部分人有黑幫背景。警方行動仍在進行中，不排除稍後會有更多人士被捕。警方續指涉案人士分別租住不同酒店，以逃避警方追捕，從而增加警方調查難度。

警方調查發現詐騙集團分工仔細，主腦會操控其他成員擔當不同角色，包括與受害人交易、存入失效支票、變賣贓物等。

元朗警區刑事總督察戴玉麟指出，騙徒在網上物色貨物後聯絡賣家，為博取賣家的信任，騙徒聲稱會以面交及銀行轉帳方式進行交易。當達成協議後，集團會派出一名「跑腿」以報失或空頭支票，透過銀行支票機存入賣家的戶口，以製造轉帳證明欺騙對方。另外，有騙徒以修圖工具，修改交易入數紙截圖。集團主腦會派出另一名「跑腿」與賣家接洽，收取貨物，然後交予另一名傀儡將貨物變賣套現，從而增加警方追查的難度。

另外，警方發現集團在網上的「搵快錢」廣告，以日薪1千至2千港元招聘年輕人充當「跑腿」及變賣贓物等工作。

商業罪案調查科高級督察劉肇龍提醒市民在網上購物應選擇信譽良好的平台、官方網站和賣家，不要單靠網上收據便相信對方完成付款，應與銀行核實交易，如有懷疑應停止交易。