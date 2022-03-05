疫下面授及網課變化頻仍　學子身心皆疲　醫生籲保持規律生活

疫情下學生長期困在一個狹窄的空間上網課。

新冠疫情持續超過2年，不少學生的校園生活大受影響。香港精神科醫學院副院長林美玲醫生今日(5日)於電台節目表示，學生長期困在一個狹窄的空間上網課，或許會身心疲累，建議學生們疫下保持規律的生活，適當的作息和運動。

林美玲指，自新年後香港變了天，晚上的街道一片寂靜，每日充斥爆炸式暴升染疫確診及死亡數字的報道。面對這些突如其來的改變，可能會令身體會作出壓力反應，包括心跳加速、手心冒汗、頭痛、肚痛等，令到專注力和動力下降，繼而影響學習能力；成績變差，讀書速度減慢，從而變成另一個壓力來源，形成惡性循環。她又表示學生們在過往這兩、三年，不能好好享受完整的校園生活，不停穿梭在停課、網課、復課之間，亦可能令同學之間關係變得疏離，影響社交及體能的發展。

至於應屆中六生，林美玲亦擔心他們會心力交瘁，並指從學期初開始至今，他們便已經歷了無數次考試範圍及模式上的轉變，而在未來幾個月裡，還存在很多變數。

因此，林美玲向學生們分享了部分情緒抗疫的貼士，包括保持規律的生活，適當的作息和運動，均衡的飲食，充足的睡眠；發送些輕鬆短片給我們關心的親友；尋求專業人士協助，如輔導員、社工、心理學家或精神科專科醫生。