執法人員鵝頸橋一帶巡邏　禁「驚蟄」打小人　市民有氣難消

小人禍港，連累本地爆發抗疫兩年來最嚴峻的時刻，今日(5日)是廿四節氣「驚蟄」，傳統上市民會「打小人」一吐烏氣，惟港府卻以防疫為由，禁止打小人習俗，不少市民都谷住道氣，不吐不快。

東網記者今午抵達灣仔鵝頸橋底，以往橋底早被來打小人的市民圍得水洩不通，但因疫情嚴峻，政府早前已與打小人的經營者達成共識，指今年「驚蟄」期間不會有人再於上址營業，以防有大量市民因而聚集，增加傳播風險，「驚蟄」打小人景象不再。

今日下午1時許，記者到灣仔鵝頸橋底一帶巡視，只見多個打小人的檔口未有營業，悉數被布或木板蓋上，亦貼有「由於疫情嚴峻，於3月4至6日不營業」的告示。整條長長的橋底人流頓減，變得冷清不已。

此外，警方今日亦有採取相應行動，如掛上寫有「不准停留」及「2人限(禁)聚」的巨型橫額，多名警員亦於上址巡視及用膠條圍封檔口以防有人進入，附近亦不斷有擴音器作出叫途人佩戴口罩的廣播。

警方及食物環境衞生署早前亦已呼籲市民今日不要到灣仔堅拿道天橋橋底進行「驚蟄打小人」活動，並指屆時執法部門將會採取聯合行動嚴厲執法，在不作出警告下向違例人士發出定額罰款通知書，打擊違反防疫規例及違反潔淨法例等行為，而食環署亦會安排潔淨服務承辦商加強有關地點的公眾街道潔淨服務。

「驚蟄」是中國傳統24節氣中第3個節氣，象徵春雷初響，萬物萌發之景象，以往不少港人當日會到鵝頸橋底打小人、祭白虎，祈求小人遠離，風調雨順。