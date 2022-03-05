港府防疫不力肇禍　尖沙咀巴士總站人流稀　多線停駛市民呻不便

本港迎來史無前例嚴峻的第5波疫情，多間巴士公司備受疫情影響而宣布調整服務，總共98條有其他替代服務的路線、5條只在假日郊遊路線及1條通宵路線，會於本月4日至16日期間停駛。東網記者今午(5日)到尖沙咀梳士巴利道巴士總站視察，有巴士車長透露，雖然巴士班次有所影響，部分要延長至30分鐘一班，惟乘客人流亦大大減少，故影響不大。有乘客對巴士路線取消感到不便，只可無奈接受，更批評政府防疫不力，令香港市況一潭死水。

東網記者於尖沙咀一帶視查，只見平時周六假日時間人來人往的尖沙咀碼頭人流減少，而等待乘搭巴士的市民更形疏落，大部分市民到巴士站牌前查看停駛巴士線路的通告，均搖頭輕嘆失望離去。

東網記者以乘客身份向巴士車長查詢，車長表示現時尖沙咀梳士巴利道巴士總站有3條巴士線路需要取消暫停，他坦言班次當然亦會有所影響，但目前環境「根本無咁多乘客」，更指由早上上班開始，到中午時分只接載了數名乘客，而以往15分鐘一班的巴士，現在要延長至半小時一班。

朱先生則指本來要乘8A跪線，惟線路取消，故要到其他巴士站轉乘8P，他稱疫情要緊，又有車長感染，故理解巴士公司的編配合理，對他並無太大影響。不過，周先生則指原先要乘坐6號線路遭取消，本來打算到深水埗，現只好取消行程「周圍行吓」，對巴士線路暫停感無奈，嘆謂「都無辦法，佢(巴士公司)都要做生意，並非我想搭佢就要做我生意」，又狠批政府抗疫不力，更點名批評特首林鄭月娥，認為政府放寬國泰等航空公司的檢疫限制，令本港防疫失守。