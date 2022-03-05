今增37529確診　其中僅6宗輸入　第5波個案破42萬宗

第5波新冠肺炎疫情熾熱，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(5日)新增37,529宗確診個案，其中僅6宗輸入病例，其餘均屬本地感染。個案中，有3,704宗個案由醫管局確診，2,102宗由衞生署公共衞生化驗服務處確診，餘下31,723宗則由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診；今日個案有2人懷疑感染Delta變種病毒，另有1,631宗疑染Omicron，餘下363宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。本波疫情確診個案累計至427,978宗。

問及快測平台至今沒有推出，是否一堆隱形患者沒有呈報，歐家榮表示，衞生署與創新科技署的同事還在籌備，涉及複雜技術，如一宗個案在平台申報後，要看是否先前的個案，避免重複發出檢疫令，並要確認身份，不會有人身份被盜用，預計有超過10萬人會使用，故會完善平台，避免推出後有混亂情況。

衞生署分析了1,996個樣本，當中2宗懷疑感染Delta變種病毒，另有1,631宗疑染Omicron，餘下的363宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。歐家榮又指，昨日(4日)新增60間院舍有爆發，當中47間為安老院舍，另外13間為殘疾人士院舍，共涉628宗個案，當中428宗為院友，200宗為職員。本波疫情共589間安老院舍有爆發，佔整體73%，涉約11,000個院友及3,100個員工。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業醫生，有7,215名染疫者在正在各設施留醫，當中有61人情況危殆，41名無疫苗紀錄，109名情況嚴重，過去24小時中，有150人離世，年紀介乎32至105歲。其中1名32歲女病人曾接種了2針科興受1針復必泰疫苗，2月28日快測驗出病毒，3月2日因發燒及頸腫脹入院，去瑪麗醫院急症室，入院後發現血液異常，有急性癌症，延至3月4日過身。另外，2月24到3月3日間，有70宗(涉及44男26女)滯後死亡個案。

另外，歐家榮指今日確診數字雖有回落，但不能判斷是疫情回落，需繼續觀察，或與較多人用快測有關。廉署派200人員，協助衞生防護中心成立第5個追蹤辦，已在2月25日投入運作。