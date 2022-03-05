再多150新冠患者病亡　包括32歲急性癌症女子　曾打3針疫苗

再有新冠患者死亡，當中1人曾接種3劑新冠疫苗！醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業公布，截至今日(5日)凌晨，過去24小時新增150名患者在公立醫院死亡，涉及90男60女，年齡介乎30至105歲，其中137人屬65歲或以上的長者。死者中有82人來自院舍。

上述死亡個案中有1人已打3針，為1名32歲女子，她本周一(2月28日)經快速測試證實確診，本周三(2日)去急症室，入院後出現嚴重病症，昨日(4日)過身。李表示，女死者本身健康，當日因發燒及頸腫脹入院，血液中有異常，發現為急性癌症，相信頸腫與新冠病毒關係不大，反與急性癌症有關。根據資料，她曾接種2劑由內地研發的科興疫苗，以及1針由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗。

在上周四至本周四(2月24日到3日)期間，有70宗滯後的死亡個案，涉及44男26女，年齡由40至104歲，第5波疫情至今已錄得1,561人離世。李指出，在80歲以上長者群組當中，未完成打針者死亡率達8.61%，相反如完成疫苗接種，死亡率則只有1.57%，兩者相差5.5倍。

過去1天，有745名確診病人出院，隔離病床使用量為86.3%；現時有7,215名染疫者正在各設施留醫，當中有109人情況嚴重，61人情況危殆，其中41人無疫苗紀錄。醫管局至今有8,056名員工，1,227名已復工。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則指，本波疫情共有1,561宗死亡個案，涉及961男及600女，介乎11個月至108歲，死亡率為0.36%，即每1,000宗便有36人死亡。年齡中位數為85歲，有6宗兒童死亡個案，當中4宗死者年齡更小於10歲。

在18至59歲群組中有77宗死亡個案，佔4.9%。其餘死者均為60歲以上長者，共1,478人，佔94.7%；當中1,073宗為80歲以上，佔整體68.7%。另分析了1,341宗死亡個案，發現有91.3%未完成打針。完成打針比沒打針人士死亡率差別大，沒打針人士死亡率達1.25%，而完成2針人士死亡率只得0.04%，相差31倍。