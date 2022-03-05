快測平台不見影　港府死撐須完善　技術複雜憂混亂

第5波新冠肺炎疫情以來，每日確診數字幾何式暴增，惟本港檢測量卻不勝負荷，港府早前着市民自行快速檢測，惟現時僅有核酸檢測的網上登記平台，而登記快測結果的平台卻遲遲未能順產。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(5日)於疫情記者會上回應指，有關部門仍在籌備快速檢測登記平台，由於背後涉及複雜技術，並預計甫推出將有超過10萬人使用，故需先完善平台，避免造成混亂，至於推出日期則暫時未有。

歐家榮續指，衞生署與創新科技署還在籌備快測登記平台，鑑於當中涉及的技術較複雜，例如要視乎個案呈報後，是否屬早前的確診病例，再判定需否發出隔離令；另亦要處理身份認證問題，不會有人身份被盜用，並希望推出時平台不會出現混亂情況，預計剛推出時會有超過10萬人湧入，擔心「Server會死(機)咗」，故會先完善系統，當局會盡快推出，但未有日期。

歐又指，由於現時暫未能掌握快測確診人士的情況，但快測已遂漸普及，故冀望快測平台推出後，市民可呈報個案，以獲取更準確數字，至於現時確診是有追溯力。