多區大廈污水帶疫　包括豪宅柏傲山及天后栢景臺

因應在多區樓宇的污水檢測，驗出新冠病毒的結果，包括維多利亞公園及天后附近一帶住宅及大廈，其中更涉及北角柏傲山、港鐵天后站上蓋的栢景臺等！政府今日(5日)公布，明日(6日)起將向上述多區一帶，約18萬名工作的清潔工及物業管理員工，派發超過18萬個快速測試套裝作自行檢測。

污水驗出病毒的樓宇包括南區田灣邨、鴻福苑、嘉和大廈、石排灣邨、漁暉苑及漁光村；黃大仙區瓊軒苑、新麗花園、彩峰苑及富山邨；九龍城區愛民邨、俊民苑、天鑄、御龍居、嘉輝臺、賀龍居、君逸山、海名軒、真善美村、碧華花園、君柏、雅士花園、賢文禮士及欣圖軒；油尖旺區君頤峰、帝庭園、港景峯、華豐大廈、平安大廈、立信大廈、統一大廈、鴻運大樓、金勳大廈、嘉文花園、柯士甸道西9號1至3座、港灣豪庭、維港灣、大同新邨、浪澄灣及興旺大樓；以及灣仔區/東區維多利亞公園及天后附近一帶住宅。

另外，深水埗區南山邨、又一居、大坑東邨、大坑西邨、又一村花園、筆架山峰、仁寶大廈、玫瑰苑、花圃別墅、雅麗苑及海棠苑；大埔區富蝶邨、大埔大廈、大埔花園、子莊樓、山景閣、中嘉閣、永祥大廈、永富大廈、寶雅苑、帝欣苑、寶鄉邨、美德大廈、錦山、邦興大廈、泰和樓、瑞祥大樓、金富樓及石鼓壟，同樣污水被驗出帶有病毒。

政府強調，快速測試套裝進行不能替代強制檢測。市民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。