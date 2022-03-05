九龍西聯網內科門診預約延期　紅十字會總部灣仔捐血站暫停服務

為集中人手及資源應對新冠肺炎疫情挑戰，醫院管理局今日(5日)宣布，九龍西醫院聯網將由下周一(7日)起陸續調整門診非緊急服務，其中，內科專科門診的預約將會延期，僅為覆診病人安排配藥，且不會安排醫生診症；北大嶼山醫院社區健康中心夜間門診服務會暫停。另外，香港紅十字會施彭年紀念總部及灣仔的捐血站將暫停服務，並調整4個捐血站的服務時間。

聯網的內科專科門診會集中治理緊急病人，非緊急病人的預約將會延期，專科門診只會為覆診病人安排覆配藥物，不會安排醫生診症；普通科門診亦會相應調整服務，包括仁濟醫院全科門診及明愛醫院家庭醫學診所門診，診所會安排病情穩定的慢性疾病覆診病人覆配藥物。如病人有需要，可到同區的其他普通科門診診所就診。

至於北大嶼山醫院社區健康中心，其夜間門診服務會暫停，診所會安排病情穩定的慢性疾病覆診病人於日間覆配藥物。聯網的專職醫療專科門診亦會減少服務量，例如物理治療會集中處理緊急或迫切性創傷及術後復康、輔助病人出院治療包括步行訓練、處方助行器具、安排外展呼吸機及透過視像形式提供支援服務等。

職業治療會集中治理急症創傷、術後護理、家居氧氣治療及任何有關照顧出院長者的護老者訓練及輔助器具安排等。專職醫療專科門診會聯絡受影響的病人，另行安排覆診日期。

此外，香港紅十字會施彭年紀念總部的捐血站及灣仔捐血站將暫停服務，而旺角、觀塘、銅鑼灣及荃灣捐血站的服務時間，會更改為上午11時至晚上7時，其他捐血站的服務時間維持不變。