黑幫高層旺角設飯局　警掃場拘食肆東主職員及9顧客

西九龍總區反三合會行動組昨晚（5日）約8時30分根據情報，突擊搜查一間位於旺角基隆街的餐廳，發現上址正在營業。探員於餐廳內拘捕2男2女，包括一名餐廳負責人及3名員工(40至69歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），將被檢控。

另外，餐廳內8男1女顧客(42至67歲)，涉嫌組織受禁止羣組聚集，違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕。

調查期間，2名年齡分別為47歲及48歲的男子，涉嫌參與受禁止羣組聚集（第599G章），被在場執法人員發出定額罰款通知書。

消息指，西九反黑探員，昨晩在旺角太子一非法經營食肆，搗破相信是黑社會高層飯局，部分被捕人士疑有三合會背景。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。