消防往救援竟被要求掃「安心」　網民反諷：要表揚酒店職員

有網民轉載其他人寫下的當日情景。

新冠疫情肆虐下出現大量緊急召喚，導致救護車到達時間最長超過13小時，對傷者或病人相當危險，而救急扶危是消防及救護人員的職責，在危急關頭能否及時施救，很多時都決定了傷者能否得救。惟近日網上流傳1則貼文指，有消防人員疑獲召喚進入酒店進行救援時，竟遭到職員要求先掃描「安心出行」，發貼者更嘆道「真係悲哀」。貼文引來一眾網民留言支持消防人員，表示「救人要爭分奪秒」。

該發貼者轉載1張截圖，其中筆者寫道「今日喺酒店check-in(辦理入住手續)時候，咁啱有架消防車到酒店門口」，一批身穿個人防護裝備(PPE)消防員，正打算向酒店門僮詢問如何上樓時，1名「高級小小」的職員竟然要求對方「Scan(掃描)安心出行」。

對此，該批消防中的領隊「即刻着晒」，斥責該職員數句後，徑直前往乘搭升降機。隨後有2名警員亦進入酒店，惟其中僅1名便衣警有掃描安心出行。筆者就此慨嘆道「而家嘅香港有啲好笑，點解救人都要Scan個QR Code(二維碼)？」

貼文引來其他網民一面倒支持消防及救護人員，斥責職員不應阻礙救援行動，其中有人表示「救人要爭分奪秒！等隊員遂個掃先去失事地點，失救呢！On-duty(執勤中)的消防員可以帶私人手機入現場咩？」亦有網民留言稱「唔scan係咪唔比救？」；更有人反諷「邊間酒店職員咁盡責，要表揚吓佢喎」。