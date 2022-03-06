檢疫酒店隔離　確診者控訴無藥食等死

確診者入住酒店慘過居家隔離，有讀者向東網反映，入住檢疫酒店後面對重重困難，叫天不應，叫地不聞。當局及酒店既未能提供基本藥物支援，又禁止親友送藥，當值人員熱線更是長期未能接通。他又不滿，酒店房空氣不流通，僅由冷氣機送風，「幾乎不能抖氣，轉送酒店後病情惡化，被政府困在酒店等死！」保安局回覆指，已派員跟進個案，會彈性處理外間送遞醫生處方藥物的請求，又指明白被隔離人士在陌生環境會不習慣。

王先生一家幾口月初出現病徵，翌日於大廈圍封檢測時確診，1個小時後被送到荃灣帝盛酒店2人一房隔離檢疫。王先生雖未有發燒，但咳嗽、鼻塞卻遲遲未止，致電酒店前台欲求協助，但職員只叫他致電政府隔離設施當值人員，該24小時熱線卻未能接通，服務承諾淪為空談。酒店除了提供三餐、樽裝水、廁紙及一盒「金花清感顆粒」中藥沖劑，其他藥物或物資一概未能提供。

王續稱，在酒店隔離數天，單靠冷氣提供鮮風，又未能開窗，久久沒有呼吸過新鮮空氣，懷疑令鼻塞問題更加嚴重。他怒斥隔離環境及安排離譜，形容為「被政府困在酒店等死」，寧願在家自我隔離養病。

近日瘟疫持續爆發，染疫人數日創新高，王先生認為，將確診者送往隔離設施檢疫根本不必要，而且配套不足，患者未能得到親友接濟或支援，孤立無援，無助病情。他希望當局改善配套，適切支援患者。

保安局表示已知悉有關個案，並立即派員跟進。一般情況下，被隔離人士不能接收由外間送往的物品，但當局會彈性處理個別特殊情況，例如醫生處方藥物。入住者如有不適，可致電醫療熱線或酒店前台尋求協助。當局明白被隔離人士在陌生環境不習慣，會盡力提供適切協助。