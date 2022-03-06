賓館結業潮　自嘲被社會遺忘　促當局援助

百業蕭條，尤其接待遊客的行業，嚴苛的入境條件阻礙旅客訪港，去年全年訪港遊客續跌至僅約9.1萬人，按年下跌97%，多間旅行社結業，從業員紛紛轉行，港府向旅遊業界提供至少6輪防疫抗疫基金支援，仍未能「止血」。更何況賓館業界，共6輪基金中僅獲兩輪資助，去年更未有受惠分毫，業界自嘲「被社會遺忘的一群」，成為最慘行業，估計近年已有700間賓館結業，不少已停業或轉型，促未來發放防疫基金時勿忘賓館業界。

民政事務總署前日宣布，陸續向持牌賓館等4類場所發放資助，截至當日收到1303份申請，並已批核282宗。其中持牌賓館若有5間或以下客房可獲發5萬港元資助，而6間或以上則可獲8萬港元資助，料約1680間持牌賓館受惠。但翻查資料，賓館在6輪防疫抗疫基金只得兩次資助，對上資助約有1800間賓館受惠，換言之，賓館數目至少減少120間，而且今輪資助的金額亦沒有增加。反觀其他受防疫限制影響的場所，例如食肆、美容院等，以至旅遊業等長期受影響的行業屢獲補助。

香港旅館業協會創會會長梁大衛表示，賓館法例上在政府眼中並非旅遊業的一分子，賓館普遍由中小企營運，不少東主同時持有多個賓館牌照，實質從業員人數有限，一般賓館的服務對象為非港人，令港府及市民較少留意行業的情況，「佢哋未入過嚟點識我哋？」，亦沒有所屬議員代表反映情況，令賓館業被邊緣，慘遭遺忘。

梁指2019年起，本港已面對旅客不足的情況，疫情令情況更惡劣，業界自已「燒錢」三年，不少行家首年仍能「食老本」，使用賓館過去多年積下的盈餘支撐，但老本早已耗盡，部分已捱不住結業。結業賓館數目已高達700間，即5間賓館便有1間結業，大部分止蝕的為租用物業經營，而自置物業的經營者亦面對供樓問題，不少人需要借貸，包括「碌卡」，甚至將私家車等個人財物放售，籌集周轉資金，免得物業遭銀行收走。

持牌賓館兩年面對零生意下僅獲兩輪資助，梁指每輪資助僅足夠交兩至三個月租金，去年沒有資助下，業界只能自生自滅。他坦言，業界對香港貢獻良多，旅遊業輝煌時期，全年訪港遊客達6,515萬人次，旅館業界每年接待超過200萬遊客，估計年為本港貢獻至少40億港元。現未結業的賓館，只能轉型月租房間或休業，以增加現金流或減少支出，待疫情穩定後通關，業務重回正軌，但若5月仍未能通關，業界應再獲資助，否則更多賓館只能結業。