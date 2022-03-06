賓館參與過渡性房屋先導計劃　僅夠「吊命」

過渡性房屋酒店賓館先導計劃有65間酒店和賓館參與，合共提供近700個單位，有550人入住。

本港封關下遊客大減，賓館未能如酒店一樣受惠宅度假熱潮，斯人獨憔悴。業界為過難關，除了休業減開支外，不少轉型做月租套房，甚至參與政府「過渡性房屋酒店賓館先導計劃」，將房間租予資助非政府機構兩年。房屋署指計劃已有65間酒店和賓館參與，合共提供近700個單位，有550人入住。賓館業界普遍認為，月租套房及先導計劃僅夠「吊命」，期望港府可加大支援業界。

於尖沙咀營運40間房間的賓館東主何小姐表示，日租生意自疫情後大跌，為了維持家業，已即時轉型至月租套房，但出租率持續只得30%，收入亦只得以往的一半。她指賓館房間需要先花費數十萬港元裝修，才能轉做月租房間，包括安裝大櫃、設置桌子等。第5波疫情下，租戶均面臨停工或開工不足情況，收入減少，紛紛要求減租，套房租金收入亦減少20%，百上加斤。

另一賓館東主陳女士則持有60間房，她正參與過渡性房屋酒店賓館先導計劃，認為計劃至少提供固定收入保障，足夠償還貸款及維持經營，而她仍有數間房供月租或日租人士，惟反應不熱烈，僅有部分港人安排新來港外傭強制隔離後再入住一周作「二次隔離」，租金不能太貴。整體扣除水電雜費後，她坦言實質「無肉食」，只能吊命等通關。

房屋署則稱，先導計劃自去年4月推出至今，已經向7個項目批出資助，總款額接近8,300萬元，已獲批准的項目涉及65間酒店和賓館，合共提供接近700個單位，入住人數目前已達550，餘下單位正在與相關處所擬定最終租約或正招募租戶。